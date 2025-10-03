Tras la captura en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el mundo narco como “Pequeño J” y principal acusado de haber ordenado el sangriento triple asesinato en Florencio Varela, una pericia realizada por médicos peruanos reveló aspectos de su complejo perfil psicológico. El estudio, efectuado durante su detención, señala una personalidad atravesada por patrones de alto riesgo y antisociales, factores que podrían explicar su presunta capacidad para encabezar una red criminal y llevar adelante actos de extrema violencia. El perfil elaborado por los especialistas peruanos resaltó en la mente de “Pequeño J”: rasgos psicopáticos/antisociales, rasgos narcisistas, agresividad y habilidad para manipular.

El documento enfatiza que su agresividad se gestó al crecer “viendo violencia como método válido de resolución de conflictos y consolidación de liderazgo”.

El rol de “Pequeño J” en el triple crimen de Florencio Varela De acuerdo con los investigadores, Valverde Victoriano habría sido el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, aunque no fue quien efectuó los disparos. La hipótesis lo ubica como la mente detrás de una organización narco transnacional con base en la Villa 1-11-14 y en el sur del conurbano bonaerense.

Pese a la magnitud de los hechos, el detenido no registraba antecedentes penales ni en Argentina ni en Perú. Según los fiscales, esto se explicaría porque evitaba participar de forma directa en los delitos.