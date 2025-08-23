La Justicia de San Juan dictó este viernes prisión perpetua para Ariel Omar Pérez, culpable de asesinar a cuchillazos a su expareja, Yanina Párez, una trabajadora municipal de Angaco con quien mantuvo una relación de tres años. En el juicio abreviado por el crimen del 15 de febrero de 2024, el tribunal avaló el acuerdo entre fiscalía y defensa e impuso la pena máxima por homicidio triplemente agravado: por alevosía, por vínculo y por violencia de género.

Según medios locales, la audiencia estuvo marcada por los gritos y burlas de Pérez, quien admitió haber matado a su expareja con ocho puñaladas sin mostrar remordimiento: “Sí, yo la maté y lo volvería a hacer 50 mil veces”, afirmó. Sostuvo, como ya lo había dicho antes, que lo hizo porque ella se había metido con sus hijos. Durante la jornada, el acusado —apodado “Guascazo”— se negó a escuchar los audios que había enviado a la víctima antes del crimen y que formaban parte de la prueba. Además, insultó a la jueza Flavia Allende e interrumpió reiteradamente al tribunal, integrado también por Gerardo Fernández Caussi y Federico Rodríguez. Su actitud obligó a retirarlo de la sala y continuar por videoconferencia.

Cuando le preguntaron: “Señor Pérez, ¿acepta usted la calificación legal de homicidio?”, reaccionó con enojo, respondiendo de pie y a los gritos: “Sí, sí, sí. Ya está”, ignorando las órdenes de permanecer sentado. Poco después pronunció la estremecedora frase en la que aseguró que volvería a cometer el crimen 50 mil veces.

Ese mismo día insultó a un fiscal, algo que ya había ocurrido en una audiencia anterior, cuando intentó agredir a Francisco Micheltorena mientras se exponía su historial de violencia. En los audios presentados por la fiscalía, Pérez expresaba frases cargadas de violencia como: “Hice el trabajo que tenía que hacer y le metí 25 puñaladas”. También amenazaba directamente a la víctima: “Nos vemos, hasta siempre, pueda ser que sigas con vida” y “vas a llegar a parir conmigo, gorda abortadora, hija de... Vas a ser una bosta toda la vida”.

Tras conocerse el fallo, Melina Gómez, hija de Yanina, declaró: “Me queda el alivio de recordarla a mi mamá y saber que no va a causarle daño a nadie más”. En diálogo con la prensa añadió: “Le diría (a mi madre) que la quiero y le agradezco por enseñarme a ser fuerte, porque su legado es la fortaleza. Voy a seguir luchando para que (Pérez) nunca obtenga un beneficio”.

La joven remarcó que el homicida “siempre fue violento” y que “denigraba constantemente” a su madre: "Cuando salíamos en familia con nuestros hijos a tomar un helado, él siempre nos vigilaba y grababa. Con esas grabaciones la amenazaba para obligarla a verlo. Una madre hace lo que sea por sus hijos”.

Con dolor, concluyó: “Perdí a la pieza más importante de mi vida. Dijo que la volvería a matar. A él le diría que es un cobarde total y que Dios lo ayude”. El tribunal además unificó la pena con una condena previa de un año recibida en diciembre por amenazar con un cuchillo a un joven que no quiso invitarle cerveza. También tenía antecedentes por atacar a cuchillazos a otra expareja, madre de sus hijos.

El caso

El acusado está detenido desde el 18 de febrero del año pasado, tres días después de haber matado a la trabajadora municipal. El ataque ocurrió en el cementerio de Angaco, donde él trabajaba como pintor y ella era encargada. Pérez la sorprendió con ocho puñaladas cuando abrió el portón para que ingresara un camión. El chofer escuchó los gritos de Yanina, bajó a socorrerla, pero ya había sido herida.

Tras el crimen, Pérez huyó y permaneció prófugo varios días. La víctima tenía 44 años, mientras que él contaba con 39 en el momento del hecho.