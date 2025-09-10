En Mendoza, una adolescente de 14 años generó pánico al ingresar armada a la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, y efectuar dos disparos al aire antes de atrincherarse en el patio del colegio. El hecho ocurrió cerca de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo.

Testigos indicaron que la menor pasó primero por el baño y salió con el arma cargada, apuntando brevemente a algunos compañeros. Ante la situación, las autoridades desalojaron preventivamente la institución, trasladando a los alumnos al Hospital de La Paz y solicitando la presencia de los padres para retirarlos. La adolescente cursa 2º año de secundaria y se sospecha que el arma, un calibre 9 milímetros, podría pertenecer a su padre, policía en San Luis.

La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, junto con el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), agentes policiales y funcionarios judiciales, se presentaron en el colegio para mediar con la joven y lograr que entregue el arma sin riesgo. Cerca de las 11.30 comenzaron las negociaciones, aunque la adolescente habría señalado que no dialogará hasta que llegue su profesora Raquel.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza solicitó a la comunidad mantenerse alejada del lugar, destacando la importancia de respetar los protocolos y garantizar la seguridad del operativo.

Durante la situación, se difundieron videos en redes sociales donde se ve a la joven armada caminando por el patio de la escuela. Según el director del hospital de La Paz, la mayoría de los alumnos evacuados fueron atendidos por nerviosismo y retirados por sus padres al mediodía. Compañeros describieron a la adolescente como callada, con pocas amigas y que recientemente había mostrado signos de angustia y llanto. No se registraron heridos durante el incidente.

Fuente: INFOBAE