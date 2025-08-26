Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron, este martes, un allanamiento en las oficinas del PAMI de Resistencia, ubicadas en avenida 9 de Julio 155.

La jueza federal Zunilda Niremperger, a solicitud del fiscal Patricio Sabadini,es quien autorizó el allanamiento, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas a organismos públicos nacionales y a dirigentes del partido La Libertad Avanza (LLA) del Chaco.

La investigación busca determinar si ocurrieron supuestos pedidos de coimas a prestadores médicos, afiliaciones truchas, exigencia de dinero a empleados para financiar el partido e incompatibilidades de funcionarios vinculados a empresas que prestan servicios al PAMI.

De acuerdo a lo publicado hoy por el portal CHACO DIA POR DIA, durante el allanamiento se encontró documentación que constató que un allegado del delegado regional de ANSES y presidente de LLA Chaco, Alfredo ‘Capi’ Rodríguez, habría prestado servicios para el PAMI. Se trata de Roberto Villaberde, a cargo de la funeraria La Piedad, quien es pareja de la hermana de Rodríguez.