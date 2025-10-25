La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), dio un giro inesperado.

La DDI de La Matanza allanó la Alcaldía Cavia de la Policía Federal Argentina (PFA) en Buenos Aires en busca del presunto autor intelectual de la masacre. El operativo se llevó a cabo en la celda de Joseph Freyser Cubas Zabaleta, un ciudadano peruano detenido por narcotráfico y a la espera de su extradición.

Según la hipótesis judicial, Cubas Zabaleta habría ordenado el ataque desde la prisión, utilizando un teléfono celular y a varios de sus subalternos detenidos. La medida, dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 4 y la UFIJ Especializada en Homicidios Dolosos de La Matanza, se concretó luego de la declaración de una testigo protegida también presa por narcotráfico, quien lo señaló como el “cerebro” de la operación.

La mujer aseguró que el narco contaba con un celular dentro del penal y una “libreta de color verde” donde registraba detalles que lo vinculaban con los crímenes. Durante el allanamiento, los agentes incautaron un cuaderno verde con anotaciones, 11 hojas con números telefónicos y copias de libros de guardia y registros de visitas, elementos que serán peritados en busca de pruebas que respalden su conexión con los asesinatos.

Avances en la causa

A un mes del hallazgo de los cuerpos, el fiscal pidió la prisión preventiva de ocho de los imputados detenidos en el país y solicitó que la causa pase al fuero federal por su posible relación con el narcotráfico.

Los acusados son Sotacuro Lázaro, Ibáñez, Matías Agustín Ozorio (28), Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iván Jeremías Giménez (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

En tanto, Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J”, permanece detenido en Perú, donde fue capturado tras huir de Argentina. Cumple prisión preventiva en el penal Cantera de Cañete, a la espera de ser extraditado.