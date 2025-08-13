El Gobierno nacional pagará una indemnización al múltiple homicida Guillermo Antonio “Concheto” Álvarez, según establece el Decreto 577/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado deberá abonarle USD 11.000 por daños material e inmaterial, tal como dispuso el tribunal internacional el 24 de marzo de 2023 en el caso Álvarez vs. Argentina. El pago, notificado el 7 de noviembre de 2023, debe realizarse en el plazo de un año.

La CIDH determinó que Argentina violó derechos al debido proceso y a la protección judicial durante el juicio penal que enfrentó Álvarez en 1999, señalando incumplimientos a artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relacionados con garantías judiciales, defensa técnica y derecho a recurrir la sentencia. También ordenó una revisión amplia de la condena.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y varios ministros, precisa que el monto incluye USD 1.000 por daño material y USD 10.000 por daño inmaterial, con intervención de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Justicia. El gasto se imputará a la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro.

Guillermo “Concheto” Álvarez fue acusado en 1996 de asesinar a varias personas, incluido el hijo de un ex ministro, en distintos hechos violentos. Proveniente de una familia acomodada de Acassuso, integraba una banda que asaltaba restaurantes de lujo y cometía robos violentos, reclutando cómplices en la villa La Cava. Descrito como narcisista y psicópata, cumplió prisión perpetua hasta que en 2015 se le redujo la pena a 25 años, obteniendo la libertad, aunque volvió a ser detenido por otro delito. Actualmente está preso en Devoto, donde se recibió de abogado y ejerce su propia defensa.