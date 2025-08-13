Argentina deberá pagar una millonaria indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez
La resolución difundida este miércoles en el Boletín Oficial ordena el pago de 11 mil dólares al condenado, en cumplimiento de un fallo de un tribunal internacional que objetó los procedimientos judiciales locales
El Gobierno nacional pagará una indemnización al múltiple homicida Guillermo Antonio “Concheto” Álvarez, según establece el Decreto 577/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado deberá abonarle USD 11.000 por daños material e inmaterial, tal como dispuso el tribunal internacional el 24 de marzo de 2023 en el caso Álvarez vs. Argentina. El pago, notificado el 7 de noviembre de 2023, debe realizarse en el plazo de un año.
La CIDH determinó que Argentina violó derechos al debido proceso y a la protección judicial durante el juicio penal que enfrentó Álvarez en 1999, señalando incumplimientos a artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relacionados con garantías judiciales, defensa técnica y derecho a recurrir la sentencia. También ordenó una revisión amplia de la condena.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y varios ministros, precisa que el monto incluye USD 1.000 por daño material y USD 10.000 por daño inmaterial, con intervención de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Justicia. El gasto se imputará a la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro.
Guillermo “Concheto” Álvarez fue acusado en 1996 de asesinar a varias personas, incluido el hijo de un ex ministro, en distintos hechos violentos. Proveniente de una familia acomodada de Acassuso, integraba una banda que asaltaba restaurantes de lujo y cometía robos violentos, reclutando cómplices en la villa La Cava. Descrito como narcisista y psicópata, cumplió prisión perpetua hasta que en 2015 se le redujo la pena a 25 años, obteniendo la libertad, aunque volvió a ser detenido por otro delito. Actualmente está preso en Devoto, donde se recibió de abogado y ejerce su propia defensa.