Fuentes policiales informaron que el atentado se inscribe en una serie de amenazas contra comerciantes de origen chino. El análisis de grabaciones públicas y privadas permitió identificar a los sospechosos, constatándose que el agresor pasó tres veces frente al local antes de arrojar el artefacto.

En los allanamientos, los agentes incautaron siete teléfonos celulares, una notebook con su cargador, un disco externo, pendrives, tarjetas porta chip, un dispositivo tipo picana, prendas presuntamente usadas en el ataque y un vehículo Volkswagen Suran. En uno de los domicilios el acusado no estaba presente, aunque se hallaron elementos de interés para la causa.

Doce semanas después del violento episodio en el barrio porteño de Once, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre argentino de 55 años y a una mujer paraguaya de 50, señalados como responsables de un ataque con bomba de humo contra una regalería de la zona.

El hecho ocurrió el sábado 17 de mayo por la tarde, cuando el local operaba con normalidad. Según registraron las cámaras de seguridad, una pareja pasó por la vereda y lanzó un cartucho hacia el interior, provocando que un espeso humo gris cubriera el lugar, causando corridas, gritos y pánico entre clientes y empleados. La causa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 48, dirigido por el juez Fabián De la Torre, sigue en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas judiciales.

Las investigaciones indican que este tipo de ataques estaría vinculado a maniobras extorsivas atribuidas a la llamada “mafia china”, que busca intimidar a comerciantes recién establecidos para exigirles pagos por protección. El local afectado había abierto recientemente y pertenece a un sector en expansión dentro de la comunidad china, que incluye supermercados y regalerías con precios competitivos.

La Policía de la Ciudad continúa realizando tareas de inteligencia para determinar si los arrestados actuaron por cuenta propia o forman parte de una organización criminal más amplia.