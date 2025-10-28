Una violenta pelea a cuchillazos en una pensión de La Plata dejó a dos hombres con graves heridas en el rostro, aunque fuera de peligro. El enfrentamiento ocurrió durante la mañana de este lunes en una vivienda ubicada en la calle 8, entre 39 y 40, donde dos vecinos se enfrentaron en medio de una sangrienta disputa.

Según informó Noticias Argentinas, los involucrados fueron identificados como A.M.M. (47) y M.J.H.J. (48), ambos de nacionalidad colombiana y residentes del lugar. Los hombres trabajan como changarines y, tras una fuerte discusión, se atacaron con una cuchilla de carnicero.

La Policía Bonaerense intervino luego de un llamado al 911 que alertó sobre los disturbios. Al ingresar, los agentes hallaron manchas de sangre en el pasillo y a los dos hombres en plena pelea, con cortes profundos en el rostro.

En el lugar se secuestró el arma utilizada, una cuchilla con mango negro, y los heridos fueron asistidos por personal de Defensa Civil y del SAME. A.M.M. fue trasladado al hospital San Martín y M.J.H.J. al hospital Romero, donde permanecen internados.

Un médico policial constató las lesiones y confirmó que ninguno de los dos corre riesgo de vida.

La causa fue caratulada como “lesiones recíprocas” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata, encabezada por la fiscal Virginia Bravo.