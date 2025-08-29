Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ingresaron a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como parte de un allanamiento vinculado al escándalo de los audios del exdirector Diego Spagnuolo. La medida también se realizó en la droguería Suizo Argentina, señalada por el exfuncionario como una de las empresas que habría pagado sobornos. Recientemente, la Justicia recibió un informe preliminar del peritaje al celular de Spagnuolo, que reveló mensajes eliminados del dispositivo.

Los investigadores buscan determinar si esos mensajes contenían conversaciones con Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem o empresarios relacionados con la causa, así como con los hermanos Jonathan, Emanuel o Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.

El caso comenzó con audios filtrados atribuidos a Spagnuolo, donde se mencionaba el presunto pago de sobornos a funcionarios a cambio de contratos estatales con la droguería. Inicialmente, Spagnuolo aseguró que las grabaciones eran “hechas con inteligencia artificial”, aunque luego las calificó como “ilegales”, generando más desconfianza sobre su papel en el caso. Como medida inicial, el Ejecutivo desplazó a Spagnuolo y a Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud, y designó como nuevo interventor de la ANDIS a Alberto Vilches, exsecretario de Gestión Sanitaria, encargado de auditar los procesos y la documentación del organismo.

La agencia administra un presupuesto de $3,74 billones y cuenta con 921 empleados, según el INDEC, destinando $3,1 billones a seguridad social, $556.000 millones a salud y $5300 millones a promoción y asistencia, lo que explica en parte la magnitud de las acusaciones.

Spagnuolo designó este viernes como su abogado a Ignacio Rada Schultze, especialista en derecho penal económico.