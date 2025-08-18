Un grupo de profesionales de la salud de la asociación civil «Todos por Todos», provenientes de la provincia de Córdoba, hicieron pública una denuncia por agresiones y abuso de poder contra el comisario de Taco Pozo, Daniel Augusto Melchiori . Los denunciantes detallaron «violencia física, privación ilegítima de la libertad y secuestro de bienes».

Los profesionales cordobeses, aseguraron que el incidente ocurrió cuando se disponían a regresar a su provincia.

Los casi 60 profesionales de salud, entre ellos médicos, kinesiólogos y enfermeros de la asociación civil “Todos por Todos”, denunciaron en sus redes sociales que fueron víctimas de “persecución, violencia física, abuso de poder, privación ilegítima de la libertad, aprehensión y secuestro ilegítimo de bienes por parte del jefe de la policía local, Melchiori”.

En las imágenes viralizadas se muestra el momento en el que efectivos llevaron a cabo la detención de varios médicos, así como también la violencia sufrida, lo que provocó que muchos profesionales resultasen heridos.