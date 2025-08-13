Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violar a Julieta Prandi durante su matrimonio

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género, ordenando su detención inmediata. La querella había solicitado 50 años de cárcel y la fiscalía 20. Contardi llegó al juicio en libertad y fue arrestado tras conocerse el veredicto.

Julieta Prandi, acompañada por su abogado Fernando Burlando y su pareja Emanuel Ortega, no hizo declaraciones. Su denuncia derivó en una causa por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. Según Prandi, los abusos comenzaron en 2015, meses después del nacimiento de su hijo Rocco, período en el que fue aislada de su familia, humillada y privada de acceso a sus recursos económicos. En su testimonio afirmó: “Yo era su esposa y lo tenía que hacer. Mientras dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar. No fui violada una vez, sino infinidad de veces”.