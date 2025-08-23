En declaraciones a Radio Splendid AM 990, Paulón expresó que el caso no se limita a irregularidades administrativas, sino que «puede exponer una trama más amplia de retornos y negocios irregulares que alcanzan al corazón mismo del gobierno de Javier Milei”

Paulon informo que desde la Cámara de Diputados, se impulsan mecanismos de control político ante los hechos denunciados. “El miércoles ingresamos un pedido para que se convoque a Karina Milei y a Spagnuolo. Y con diputadas de distintos bloques presentamos la propuesta de una comisión que, sin reemplazar el trabajo judicial, permita esclarecer las responsabilidades políticas”.

También vinculó el caso con otros episodios recientes relacionados al sector salud. “Hay un hilo conductor: negocios en la salud, desmantelamiento de controles y connivencia política. Lo de ANDIS no es un hecho aislado.