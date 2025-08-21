Mientras en el Senado de la Nación se convocó una sesión para debatir cinco decretos impulsados por el Gobierno para desregular la economía, en la Plaza del Congreso la Prefectura Naval Argentina implementó el protocolo antipiquete e impidió que un grupo interrumpiera el tránsito.

En ese marco, la Cámara Alta abrió el debate este jueves y se dispone a sancionar leyes que declaran la emergencia pediátrica por un año —con el Hospital Garrahan como referencia— y que fortalecen los presupuestos de las universidades públicas.

También se discutirán proyectos que impulsan la “transformación” del Banco Nacional de Datos Genéticos, la “disolución” de Vialidad Nacional y la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, entre otras medidas.

Los decretos contemplan además reformas de fondo en organismos técnicos centrales como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Su anulación en el Senado significaría la pérdida de vigencia de disposiciones que integran el plan de reestructuración estatal defendido por el oficialismo.

Distintas agrupaciones sindicales presentes en la Plaza del Congreso, en la zona de la calle Hirigoyen, se enfrentaron con el grupo de choque de la Prefectura Naval Argentina, que aplicó el protocolo antipiquete para impedir un corte de calle.

Participan organizaciones de trabajadores estatales, personal no docente de universidades y profesionales del Hospital Garrahan, que se manifiestan frente al Senado mientras en el recinto se desarrolla la sesión.

El choque se dio con un sector de camioneros que también se encuentran en el lugar manifestándose en rechazo a los decretos dictados por el Poder Ejecutivo para desregular la economía.