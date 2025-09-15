Daniela Celis se refirió a la salud de Thiago Medina y pidió que se realice una cadena de oración: “Le llega toda la luz”
La influencer informó sobre el diagnóstico del padre de sus hijas gemelas en medio de rumores de un deterioro reciente
Daniela Celis compartió un comunicado sobre la salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas gemelas. Ante los rumores de que el ex Gran Hermano había empeorado, buscó transmitir tranquilidad y solicitó una cadena de oración. “Tiene una leve mejoría gracias a la fe, oraciones y reiki que recibe. Permanece en el mismo estado y con diagnóstico reservado. Seguimos pidiendo oración”, escribió en Instagram. También añadió: “Toda la luz que envían le está llegando”. Celis aclaró que está acompañada por su entorno: “Las bebés están bien, estamos contenidas por la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias”. Previamente, había compartido una foto de una de las nenas con la frase: “Oremos por papá, por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.
Medina sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras un grave accidente de moto, mostrando leves signos de mejoría respecto al sábado. El último parte médico indicó que permanece con asistencia respiratoria mecánica y bajo drogas vasoactivas, en estado reservado, tras haber ingresado en condición crítica.
Thiago Medina sufrió un accidente de tránsito alrededor de las 20 horas, cuando chocó su moto con un auto en un cruce con poca señalización y velocidad elevada, según relató Pepe Ochoa en LAM. Ángel de Brito informó que Camila Deniz, hermana de Thiago, estaba muy afectada y acompañando a su hermano en el hospital.