Luego de ser hallada con vida durante un allanamiento en el departamento de su exnovio, Leandro García Gómez, la cantante Lourdes Fernández fue trasladada al Hospital Fernández para recibir atención médica.

Según informó TN Show con datos del Gobierno de la Ciudad, la integrante de Bandana fue “dada de alta durante la madrugada de ese centro de salud porteño sin ninguna sintomatología”.

El operativo se llevó a cabo tras una orden judicial, luego de que la madre de Lourdes denunciara que llevaba 19 días sin tener noticias de su hija. En su declaración, la mujer relató que la última vez que habló con ella fue el 4 de octubre, cuando la artista presentaba lesiones en el rostro y la cabeza, explicando que “me caí de una escalera”.

La intervención, dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, permitió ubicar a la cantante y detener a su expareja, acusado de violencia de género.

Más de 15 agentes de la Policía de la Ciudad, junto con la Policía Científica y el SAME, participaron del allanamiento en el edificio de la calle Ravignani al 2300. Recorrieron el inmueble, bauleras y zonas comunes con la ayuda de un cerrajero.

Lourdes fue encontrada dentro del departamento de García Gómez, visiblemente alterada y en situación de vulnerabilidad. Su ex intentó escapar, pero fue reducido y detenido. Aunque se había especulado que sería trasladado por el estacionamiento, finalmente salió esposado por la puerta principal, escoltado por tres policías que lo subieron a una camioneta blanca sin patente.