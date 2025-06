Dos jóvenes de no más de 30 años fallecieron este jueves por la noche tras ser atropellados por una formación del tren San Martín en la estación de Villa del Parque. Las víctimas aún no habrían sido identificadas y se investigan los momentos previos al accidente. El hecho ocurrió a las 22:35, cuando el tren embistió a dos personas cerca de una de las barreras de la estación. Personal del SAME confirmó que ambos murieron en el acto.

Aunque sus identidades no fueron difundidas, los médicos estimaron que tenían entre 25 y 30 años. En un primer momento, las autoridades manejan la hipótesis de que podrían haberse caído entre el andén y la formación, aunque la investigación sigue abierta para determinar con precisión qué sucedió. A raíz del siniestro, Trenes Argentinos informó que el servicio registró demoras durante el resto del día.