La causa por el crimen de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años desaparecido desde 1984, sumó un nuevo avance luego de que el fiscal Martín López Perrando solicitara al juez Alejandro Litvack la citación a indagatoria de Cristian Graf, hasta ahora el único sospechoso. Los restos óseos de la víctima fueron hallados en una vivienda donde vivía Graf, de 56 años, excompañero de Diego en la ENET N° 36. La fiscalía busca esclarecer lo ocurrido en el chalet familiar de los Graf, ubicado en avenida Congreso al 3700. Tras el pedido del fiscal, dos abogados llegaron a la casa del acusado. Si es citado, se le notificará formalmente la imputación.

La pista sobre Graf surgió a partir del testimonio de un antiguo compañero de ambos que vive en el exterior y se comunicó con la fiscalía al conocer la noticia en un chat de egresados. Desde entonces, los investigadores pusieron la mira en él. Un segundo testigo, Daniel Scarfo, encargado de la obra que encontró los huesos, contó que al salir a la vereda tras el hallazgo, Graf se acercó y les dio tres hipótesis: que en el terreno hubo una iglesia y tal vez enterraron a un cura; que en el siglo XIX funcionó un establo; y que cuando construyeron la pileta se trajo tierra para nivelar y allí podrían haber venido los restos, aunque esta última versión fue considerada poco probable.

El 20 de mayo, obreros que levantaban una medianera en Congreso 3748 hallaron huesos humanos tras un derrumbe. El terreno había pertenecido a una casona donde vivieron la artista Marina Olmi y el músico Gustavo Cerati, lo que sumó notoriedad al caso. Un sobrino de Diego, al ver la noticia, vinculó la edad, vestimenta y lugar, y sospechó que era su tío. Una prueba de ADN del Equipo Argentino de Antropología Forense lo confirmó: los 150 huesos encontrados pertenecían a Diego, quien había recibido una puñalada mortal en la cuarta costilla derecha y sufrió un intento fallido de descuartizamiento con un serrucho.

Entre las evidencias halladas se encontraron una suela de zapato número 41, un corbatín escolar azul, un llavero naranja con una llave, un reloj Casio con calculadora modelo CA-90 (fabricado en 1982) y una moneda de 5 yenes, utilizada por jóvenes como amuleto.