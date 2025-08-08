El fiscal Cristian Fabio, encargado de la acusación contra Claudio Contardi por presuntos abusos sexuales a la actriz y conductora Julieta Prandi, pidió este viernes una condena de 20 años de prisión y la detención inmediata del acusado. La solicitud fue presentada ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, durante la etapa final de alegatos. Se trata de la pena máxima prevista para el delito de abuso sexual con acceso carnal.

El pedido se produjo horas después de que los magistrados rechazaran la prisión preventiva solicitada por Javier Baños, abogado del equipo de la denunciante que lidera Fernando Burlando. No obstante, impusieron a Contardi una restricción de acercamiento hacia Prandi. Ahora, el tribunal deberá escuchar los argumentos de la defensa y, tras analizar las pruebas, emitir un veredicto que podría conocerse este viernes, tras tres jornadas de audiencias. Contardi está acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar grave daño en la salud mental de la víctima, con hechos reiterados”. La causa se inició a partir de la denuncia presentada por Prandi en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, con jurisdicción sobre el barrio privado “Septiembre”, donde vivía el matrimonio. Según el expediente, los hechos habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015, después del nacimiento del primer hijo de la pareja, y marzo de 2018, cuando se mudaron a Martínez. La relación terminó formalmente en 2019.

El juicio oral comenzó el miércoles en el primer piso del TOC N°2 de Campana, ante los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar. El jueves, luego de escuchar testigos de ambas partes, el tribunal rechazó nuevamente el pedido de prisión preventiva, pero aceptó establecer una restricción perimetral para el empresario.

Ese mismo día declaró Ángel Peloso, jefe de seguridad del barrio privado donde vivían. Convocado por la defensa, a cargo de los hermanos Nicolás y Tomás Nitzcamer, afirmó que nunca detectó situaciones irregulares. Dijo conocer a la pareja por su trabajo en el lugar desde hace más de 20 años y recordó que veía a Prandi entrar y salir junto a Contardi en taxi, remis o caminando.

En contraposición, los testigos propuestos por la acusación describieron un panorama de aislamiento, deterioro emocional y vulnerabilidad de la denunciante. Verónica Maciel, amiga de Prandi desde que sus hijos compartían el jardín de infantes, contó que en una visita a su casa en Martínez la encontró muy afectada, angustiada y evitando el contacto visual. Al despedirse, Prandi le dijo: “Quédate tranquila, voy a estar bien”. Más tarde, le confesó que atravesaba una grave crisis económica, sin recursos para comprar medicación para su hijo o alimentos, y le relató el calvario vivido. Según Maciel, Prandi sería “incapaz de hacer una denuncia falsa por abuso”.