El Gobierno presentó este jueves la reforma del Código Penal, que reemplazará al vigente desde 1921 y se centra en tres ejes: endurecimiento de penas, reducción de la edad de imputabilidad e incorporación de nuevos delitos. El Presidente señaló que esta normativa pone fin “a años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a los jueces y a los fiscales”. Según fuentes oficiales, la meta es lograr “más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes”.

Las claves de la nueva reforma del Código Penal El texto establece que la edad de imputabilidad baje a los 13 años, algo confirmado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, en el acto realizado en el penal de Ezeiza.

También determina que homicidios, abuso sexual en todas sus formas, trata de personas y delitos vinculados al narcotráfico sean imprescriptibles. Además, elimina la libertad condicional para condenados por delitos graves o reincidentes.

El Ejecutivo afirmó que buscará garantizar cumplimiento efectivo de las condenas. “Ocho de cada 10 delitos tendrán cumplimiento efectivo. Aumentan los mínimos de una gran cantidad de sanciones penales”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad.

Novedades de la nueva reforma del Código Penal

Homicidios y lesiones: el homicidio simple pasará a tener una pena de 30 años de prisión. Se amplían los supuestos de homicidio agravado, que tendrán perpetua.

Medidas de protección y menores: se crea el delito de desobediencia por incumplimiento de restricciones cautelares. Se incrementan las penas por sustracción de menores.

Delitos sexuales: aumentan las escalas para abusos sexuales. Se incorpora el stealthing (retiro del preservativo sin consentimiento) y se sanciona el acoso sexual laboral. Se agravan las penas por grooming y difusión de abuso infantil por redes o IA. También se tipifica la pornovenganza.

Prostitución y trata: se endurecen las sanciones por secuestro, trata y privación de la libertad, con foco en víctimas vulnerables.

Integridad personal y honor: se elevan las penas por abuso de armas y omisión de auxilio. En casos de injurias, las sanciones serán mayores si se realizan de manera anónima, con identidades falsas o con IA.

Otros delitos: el hostigamiento se tipifica como delito (antes contravención). Se incorpora el secuestro virtual como forma de extorsión. Se crean figuras específicas como motochorros, viudas negras, robos masivos y de celulares.

Estafas: se sistematizan y se incluyen modalidades como piramidales, procesales y fraudes con IA.

Denuncias falsas: se prevé castigo más severo, sobre todo en delitos sexuales o “cuando se generan restricciones indebidas de contacto familiar”.

Corrupción, narcotráfico y contrabando La reforma modifica de forma integral los delitos contra la administración pública, endureciendo penas e incorporando nuevos tipos. Se rediseña el enriquecimiento ilícito y se castiga el dictado de normas que alteren el equilibrio fiscal. Además, se elevan las sanciones por cohecho, incluyendo el soborno entre privados, y por falso testimonio, en especial en causas de delitos sexuales.

En materia de narcotráfico, las penas aumentan considerablemente. Se crean figuras autónomas sobre precursores químicos, opioides sintéticos y sustancias peligrosas. En cuanto al contrabando, se agravan las penas si el responsable ocupa un cargo que facilite el delito (por ejemplo, en Aduana). Se elevan las sanciones por contrabando de drogas y se incorporan delitos militares.

El proyecto será firmado por el Presidente y luego enviado al Congreso, que deberá tratarlo. Sin embargo, desde el Ejecutivo no confirmaron si ingresará antes de las elecciones del 26 de octubre.