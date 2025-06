El Gobierno activó alertas tras detectar un hackeo directo a casi 13.000 usuarios de Mi Argentina. El Ejecutivo notificó a los afectados sobre la vulneración de sus datos personales y procedió a blanquear sus contraseñas. Según informó TN, el ataque perjudicó mayoritariamente a personas de la tercera edad.

Desde la Casa Rosada aclararon que no hubo acceso a las bases de datos oficiales gestionadas por la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, sino que se trató de una intrusión informática dirigida directamente a los usuarios. En Balcarce 50 afirmaron que también se registraron vulneraciones en aplicaciones de bancos y empresas de medicina prepaga, aunque todavía no se logró identificar a los responsables. “No se puede sacar una muestra de 13.000 de Mi Argentina porque supera los 20.000.000 de usuarios”, explicaron fuentes oficiales, y añadieron que “son personas a los que les entran al teléfono, por afuera de la base de la aplicación”. El ataque no comprometió el software ni afectó la operatividad del sitio oficial.

Los equipos técnicos del Gobierno ya estaban al tanto de la circulación de los datos vulnerados, que incluyen una base con 12.976 registros de usuarios, entre ellos DNI, domicilio, nacionalidad, código postal y correo electrónico. Dicha información fue publicada tanto en sitios dedicados al comercio ilegal de datos como en páginas de alerta sobre hackeos.

Cabe recordar que en diciembre de 2024, el portal de Mi Argentina ya había sufrido una intrusión, en la que se alteraron encabezados y pies de página. Durante una hora, se interrumpieron los trámites en línea, mientras se difundían videos y mensajes con insultos hacia el presidente.

“El hackeo da cuenta del estado deplorable que dejaron los anteriores gobiernos a nuestros sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones. Estamos trabajando para dar solución a este incidente y ya logramos que los sitios funcionen nuevamente con normalidad, pero reiteramos la necesidad de invertir en Ciberseguridad”, expresó el oficialismo en un comunicado.

Mi Argentina funciona como un perfil digital ciudadano que permite realizar trámites, obtener turnos, acceder a credenciales y recibir notificaciones personalizadas. La aplicación ofrece el DNI digital del usuario y de sus hijos asociados, así como cédula verde, seguro del automotor, licencia nacional de conducir, constancia de CUIL, certificados de salud, discapacidad y otros documentos oficiales.

Además, desde mayo se investiga una posible filtración de datos de 50.000 agentes del Ejército, incluyendo documentos personales, destinos, registros de viaje y domicilios familiares. En junio también se reportó la publicación de 31.000 datos de afiliados a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). La investigación de estas vulneraciones está a cargo de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), dirigida por Ariel Waissbein y dependiente de la SIDE.