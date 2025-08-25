En paralelo a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el juez federal Sebastián Casanello imputó este domingo a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio Nordelta, por encubrimiento. Según el magistrado, De Vincentis ayudó a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la Droguería Suizo Argentina, a escapar de la Policía; Kovalivker aún no fue localizado. Por este motivo, De Vincentis fue citado a declarar este lunes, a pedido del fiscal Franco Piccardi.

La Justicia sospecha que Kovalivker huyó con dinero, ya que en su domicilio se hallaron tres cajas de seguridad, una abierta, y todavía falta localizar su celular. La causa comenzó tras la difusión de audios en los que Diego Spagnuolo denunciaba un esquema de coimas en contratos y compras vinculadas a la ANDIS. Se secuestró documentación clave y ahora se analiza teléfonos y papeles incautados en allanamientos.

Actualmente circula documentación de contrataciones de Suizo Argentina por casi $11.000 millones, y el fiscal Piccardi busca determinar si estos papeles prueban pagos de retornos a cambio de negocios con el Estado. En los audios, Spagnuolo detalló supuestas coimas y mencionó que parte de los fondos llegaba a Karina Milei, mientras otra porción se destinaba a la operatoria.

La Policía de la Ciudad allanó oficinas vinculadas a Garbellini en el programa Incluir Salud, incautando carpetas, expedientes y dispositivos electrónicos para su análisis. También se secuestró el celular de Spagnuolo en Pilar, donde se hallaron dinero en efectivo y una contadora de billetes. El juez Casanello le prohibió salir del país.

Los peritajes sobre celulares y archivos iniciados este fin de semana podrían reconstruir el circuito de las presuntas coimas y avanzar en las imputaciones. Se espera que en los próximos días se conozcan los primeros resultados técnicos que confirmen o desmientan el contenido de los audios y chats que impactaron al Gobierno.