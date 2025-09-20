El motociclista fallecido en el accidente múltiple en el puente Chaco-Corrientes era un delincuente reconocido en la zona

Un choque en cadena que involucró a más de diez vehículos en el puente que une Chaco y Corrientes dejó un saldo fatal: un hombre murió tras ser embestido mientras circulaba en moto hacia su trabajo en Resistencia. Horas más tarde, fuentes oficiales confirmaron la identidad del fallecido: Juan Carlos Pérez, alias “Pirulo”. Tenía 56 años y vivía en el barrio Río Paraná, en el sur de Corrientes. Según esas fuentes, Pérez era “un conocido delincuente con amplio prontuario por robo”.

El prontuario de Pérez era ampliamente conocido entre vecinos y policías. Desde hace más de diez años, medios locales lo habían vinculado con arrestos y robos en la ciudad. Algunas crónicas incluso señalaron que habría utilizado a sus hijas en la comisión de delitos. En redes sociales rápidamente se multiplicaron los mensajes que lo identificaban como autor de distintos robos. “A mi hija le pidió agua, la empujó y le arrebató el celular. Le rompió los labios”, relató una persona en Facebook, mientras otros usuarios compartieron experiencias similares. En la mayoría de los casos, el objetivo eran los celulares. Pérez tenía tres hijas. Tras su muerte, una de ellas lo despidió con un mensaje en redes sociales. “Te amo pa, me dejaste papito, pero te voy a amar por siempre. Como te voy a extrañar hasta el día que decidas llevarme con vos. Fuiste el mejor, gracias por todo lo que diste por mí. Yo voy a acordarme siempre de vos, te amo”, escribió la joven junto a una foto familiar. “Perdoname por no haber estado en ese momento en que estabas tan mal. No estaba preparada, no tenías que irte así. Yo quiero estar a tu lado, no voy a aguantar estar sin vos”, añadió en una segunda publicación.

La familia también pidió colaboración económica para afrontar los gastos del sepelio. La ayuda llegó rápidamente: amigos, allegados y personas conmovidas por la situación reunieron el dinero necesario.

“Gracias a todos los que me ayudaron, de corazón. Ya conseguimos lo que necesitábamos para despedir a mi papá como se merece”, comunicó la misma hija. El accidente que le costó la vida a Pérez ocurrió en el puente General Manuel Belgrano, alrededor de las 16:20, a la altura del kilómetro 2,2. Un camión perdió el control y generó un choque en cadena que involucró autos, camionetas, un colectivo con 50 pasajeros y una moto. El video captado por las cámaras de la empresa SISE muestra la magnitud del siniestro.

Pérez, tras ser embestido por el camión, quedó atrapado debajo de otro vehículo. Testigos levantaron una camioneta para rescatarlo, pero aunque fue trasladado al Hospital Escuela de Corrientes, no sobrevivió.

Dos personas más resultaron heridas: una mujer con escoriaciones y un hombre con lesión cervical, ambos internados en el mismo hospital. El chofer del camión, Nahuel Ruiz, de 27 años, declaró que el vehículo sufrió una falla en los frenos. Por el impacto, dos autos casi cayeron al río Paraná.

El siniestro obligó a cortar completamente la circulación en ambos sentidos del puente durante varias horas. En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía de Corrientes, la Policía Caminera y efectivos de Gendarmería Nacional.

La investigación judicial quedó a cargo del fiscal de turno, Víctor Recio, mientras que el camionero permanece detenido acusado de homicidio culposo.