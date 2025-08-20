La semana pasada la querella pidió 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y la absolución de Nicolás Carrizo. Ahora, en la recta final del juicio contra “la banda de los copitos” por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, será el turno de la fiscalía, encabezada por Gabriela Baigún, de presentar sus alegatos. El proceso, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°6, está llegando a su conclusión tras el atentado del 1° de septiembre de 2022.

El miércoles 13 de agosto, la querella expuso que la investigación estuvo plagada de “errores”. El abogado Marcos Aldazabal sostuvo: “No hay dudas de que Fernando Sabag Montiel gatilló sobre la cabeza de la expresidenta y pretendió cometer un asesinato, pero los errores comenzaron el 1 de septiembre de la mano de la jueza Capuchetti”.

Según Aldazabal, “se atentó contra la figura política más importante del país y la jueza trató el caso como si fuera común. No ordenó allanamientos, ni detenciones, ni investigó el borrado de celulares”. Sobre los acusados, la defensa de Cristina Kirchner aseguró que hubo coautoría entre Sabag Montiel y Uliarte, y por eso pidió 15 años de prisión.

“Está acreditado que Sabag Montiel gatilló el arma. Hay registros fílmicos y químicos, testimonios de testigos que escucharon el gatillo y vieron la mirada de odio, además de su propia confesión”, remarcó. Respecto a Uliarte, agregó que había portado un arma similar meses antes y que fue ella quien le dijo a una amiga que había que matar a Cristina y que sería la organizadora.

Aldazabal planteó tres agravantes: violencia de género, el uso del arma de fuego —probada como apta y funcional— y la coautoría en el hecho. Para Carrizo, en cambio, el abogado Juan Manuel Ubeira pidió la absolución al considerar que no hay pruebas sólidas más allá de sus mensajes en chats. “Los dichos de Carrizo son desagradables, pero Cristina no quiere que pase con él lo mismo que hicieron con ella, que por un chat que no escribió le armaron una causa. No somos lo mismo”, sostuvo.

En esta nueva audiencia, la fiscalía expondrá sus argumentos. Baigún ya había señalado en octubre pasado que el atentado se encuadra también en violencia política de género. Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo están imputados por “homicidio triplemente calificado por mediar violencia de género, por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de un arma de fuego, en grado de tentativa”, aunque con roles distintos.

Está previsto que los defensores de los acusados presenten sus alegatos a finales de agosto. //