La inoculación del fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, ya provocó más de 90 muertes en el país.

En la investigación se incautaron más de 100 mil ampollas del opioide. El viernes 8 de agosto se realizó un allanamiento en la clínica Vélez Sarsfield, en Córdoba, donde se secuestraron historias clínicas. Este martes se confirmaron nuevos casos: 3 en Formosa, 1 en Córdoba, 7 en Santa Fe y 9 en Bahía Blanca.

Fuentes sanitarias informaron que ya no quedan ampollas contaminadas en circulación, ya que todos los lotes fueron recuperados.

El caso se inició en marzo, cuando el Ministerio de Seguridad inspeccionó los laboratorios implicados. Se halló un stock de cinco kilos de fentanilo: cuatro kilos y medio en HLB Pharma y medio kilo en Laboratorios Ramallo. Según registros, otros cuatro kilos ya se usaron para producir ampollas para hospitales.

La investigación también busca determinar si parte de la producción fue desviada para la venta ilegal en el mercado negro.