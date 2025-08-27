Un amplio operativo se desarrolla en la avenida Juan B. Justo y Paraguay, en el barrio porteño de Palermo, por un escape de gas en la vía pública. Bomberos de la Ciudad y equipos del SAME trabajan en el lugar. Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió esta mañana en un caño maestro de gas en una obra del Metrobus. Ante la emergencia, los bomberos desplegaron una línea de 38 milímetros en forma de lluvia, vallaron el área y solicitaron la intervención de Metrogas. También se evacuó la zona por la alta presión y se interrumpió el tránsito en las calles afectadas. En la Clínica Los Arcos, ubicada a pocos metros, se realizó una inspección sin que fuera necesaria la asistencia de bomberos.

“Una máquina rompió un caño de gas acá, mucha presión la que está saliendo. Está trabajando Bomberos de la Ciudad con varias líneas para tratar de disipar el olor que se percibe”, indicó Alberto Crescenti, director del SAME, en diálogo con TN. Además, confirmó que Metrogas ya trabaja en el lugar para detener la pérdida. Crescenti agregó: “Estamos tomando todas las precauciones a dos o tres cuadras a la redonda. Está muy cerca el sanatorio Arcos. Hemos contactado con ellos, hasta ahora la situación está controlada, normal”. También precisó que ni el shopping Los Arcos ni el sanatorio tuvieron que ser desalojados, al igual que el transporte ferroviario y subterráneo de la zona, aunque podrían adoptarse nuevas medidas si la situación se agrava.

“Solo se desocuparon inmuebles vecinos afectados por el operativo en plena avenida”, señalaron fuentes oficiales. Personal de la Dirección de Logística también colabora en las tareas.

“El Gobierno de la Ciudad quiere llevar tranquilidad, ya que se está trabajando en la zona. El escape está controlado”, comunicaron desde el GCBA.

La fuga se produjo en un caño maestro dañado por una retroexcavadora que trabaja en la renovación del Metrobus. En este momento, Metrogas realiza maniobras para prensar el caño y cortar el flujo de alta presión, mientras Bomberos continúa arrojando agua para dispersar el gas. Se recomienda evitar la zona por los cortes de tránsito en la avenida Juan B. Justo.