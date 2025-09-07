Al menos una persona murió y ocho más resultaron heridas este domingo por la mañana en un incendio que arrasó un conventillo del barrio porteño de La Boca. El fuego, iniciado cerca de las 8 en una vivienda precaria donde residían 13 familias, fue controlado por los Bomberos de la Ciudad.

Según informó la Policía a Infobae, a tres metros del acceso encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en silla de ruedas. En tanto, personal del SAME asistió a 5 mujeres y 3 hombres, todos adultos, de los cuales solo uno fue derivado al Hospital Argerich. El siniestro ocurrió en Wenceslao Villafañe 439 y generó una espesa columna de humo negro visible a varias cuadras. La Policía de la Ciudad colaboró en la evacuación de vecinos y en impedir que las llamas alcanzaran las viviendas colindantes, en su mayoría de chapa y madera, lo que aumentaba el riesgo de propagación. Las primeras imágenes mostraron el interior del conventillo totalmente consumido, con muebles, ropa y pertenencias reducidos a cenizas.

Testigos contaron que el edificio no tenía salidas de emergencia, lo que acrecentó el temor por personas atrapadas. El conventillo, de estilo histórico característico del barrio, estaba rodeado de construcciones más nuevas. La combinación de materiales inflamables y conexiones eléctricas precarias habría favorecido la rápida expansión de las llamas, aunque las causas aún se investigan. El fuego se originó en un predio de 20 por 60 metros, donde en la parte frontal funcionaba una vivienda tipo conventillo de 20 por 30 metros. Las llamas avanzaron desde la planta baja y en pocos minutos tomaron toda la estructura.

Ante el riesgo de derrumbe, los bomberos trasladaron las líneas de ataque a una escuela vecina para combatir el fuego desde la terraza, ya que parte del techo comenzaba a ceder. También se trabajó desde el frente, contrafrente y el lateral derecho para sofocar el siniestro.