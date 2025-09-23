Un jubilado fue hallado muerto este lunes por la tarde en su vivienda de Alcira Gigena, Río Cuarto, Córdoba, y la Policía investiga si se trató de un crimen. El escalofriante descubrimiento ocurrió poco después del mediodía, cuando los familiares de Omar Rivarola acudieron a su casa al notar que no respondía los mensajes. Al llegar a la propiedad en la calle Héroes Anónimos al 800, se encontraron con la vivienda completamente revuelta y el cuerpo del hombre de 70 años tendido en el piso.

Los familiares llamaron de inmediato al servicio de emergencias, pero los médicos no pudieron reanimarlo. Rivarola presentaba una herida en la cabeza similar a la de un disparo, aunque los investigadores aún intentan determinar si se usó un arma de fuego. Inicialmente, la Policía de Córdoba descartó la utilización de arma de fuego pese a la lesión letal.

Por ello, la autopsia será clave para esclarecer la naturaleza de la herida y si hubo elementos externos o mecanismos involucrados. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque las principales sospechas apuntan a un crimen en ocasión de robo.

Según información del medio local ElDoce.TV, el fiscal de turno de Río Cuarto, Daniel Pedro Miralles, ordenó una serie de pericias y el resguardo inmediato de la propiedad. La noticia causó conmoción entre los vecinos de Alcira Gigena, quienes se mostraron sorprendidos por el hermetismo con el que se maneja el caso.