En las últimas horas, se difundió en redes sociales un video de un accidente insólito ocurrido en un edificio de Lomas de Zamora, donde una mujer avanzó dentro del estacionamiento de dos pisos sin notar que la rampa que conecta ambos niveles estaba elevada, lo que provocó que su auto cayera de punta al vacío. La grabación, tomada por una cámara de seguridad, muestra que eran las 9:17 de la mañana del viernes pasado cuando una joven pareja entraba al edificio y saludaba a dos mujeres en el hall, mientras un auto gris oscuro giraba a la derecha y se dirigía con confianza hacia la rampa.

La conductora no advirtió que la rampa estaba levantada, dejando un vacío al otro lado. El vehículo avanzó, las ruedas delanteras quedaron en el aire y rebotó dos veces antes de caer al piso inferior, ante la sorpresa de quienes estaban en la entrada. Tras el choque, la rampa comenzó a bajar, pero la conductora no esperó a que terminara para abrir la puerta y asomar la cabeza, mientras una vecina se acercaba para ayudarla. La grabación difundida terminó en ese momento.

Según Infobae, el hecho sucedió en el edificio Donna Tower, en Hipólito Yrigoyen 9100, Lomas de Zamora. La mujer, que no es residente, sino una profesora particular que suele dar clases allí, fue señalada por varios usuarios en redes sociales, quienes especularon que se distrajo con el celular. Sin embargo, como ya conocía el lugar y había usado la rampa antes, no puede alegar desconocimiento.

Algunos comentarios fueron serios, cuestionando el error humano y la seguridad de las rampas, mientras que otros aprovecharon para hacer bromas. Un usuario de Facebook ironizó: “El que tiene plata baja como quiere”. Otro dijo: “Para mí, así no se estaciona. Pero como no tengo auto, no opino”. Incluso hubo referencias a la saga de Volver al futuro: “El problema fue que no alcanzó las 88 millas por hora”, la velocidad que el DeLorean necesitaba para viajar en el tiempo.