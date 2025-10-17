Una situación dramática se dio en un edificio de Villa Crespo, donde un hombre salvó la vida de un perro realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a una mujer que llega con el perro y toma el ascensor, cuyas puertas se cierran dejando al animal afuera con la correa alrededor del cuello.

Cuando el ascensor empieza a subir, el perro queda colgando. Ahí interviene el vecino, identificado como Leo. Al ver que el animal se desvanecía por el estrangulamiento, lo desató, lo colocó en el suelo y le practicó RCP.

La mujer gritó: ‘¡Mi perro, mi perro!’. “No entendí bien lo que pasaba hasta que bajé a la planta baja y ahí vi al perro colgado”, relató Leo a TN.

Y agregó: “Lo puse en el piso y empecé a hacerle lo que sería un RCP de persona. Después apareció el novio de la chica, que estaba en su departamento, y le entregué al perro. Y bueno, final feliz”.