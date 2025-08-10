En las últimas horas se difundió en grupos de vecinos la imagen de un joven herido en una cama del Hospital Mercante, en José C. Paz. Se trata de Ángel Daniel Franco Palacios, un paraguayo de 21 años apodado “El Rubio”, quien está bajo investigación por homicidio, narcotráfico y trata de personas en Moreno y José C. Paz. Franco Palacios ingresó al hospital con una herida de bala en el pulmón y alegó haber sido asaltado, pero la Justicia confirmó su identidad gracias a sus tatuajes faciales, lo que permitió su detención. La campaña solidaria iniciada el 7 de agosto para ayudarlo terminó por revelar la ubicación de uno de los miembros más buscados de una red narco que opera en el oeste del conurbano bonaerense. Esta organización criminal engañaba a jóvenes paraguayos, les quitaba documentos y los obligaba a vender drogas.

La captura de “El Rubio” está relacionada con el asesinato de Silvio Ramírez Martínez, de 41 años, baleado frente a un búnker de drogas en Moreno. Según la investigación, Palacios llegó con un cómplice y tras un breve enfrentamiento con la víctima, disparó con una pistola calibre 45 mm, causándole la muerte inmediata.

Aunque la banda a la que pertenece “El Rubio” fue casi desmantelada tras nueve allanamientos, varios miembros siguen prófugos. La pesquisa también reveló que la organización usaba la violencia para controlar territorios y reclutaba jóvenes con falsas promesas laborales.