La imagen de Pequeño J junto a una de las víctimas fue tomada dos semanas antes del triple femicidio vinculado al narcotráfico

Tras la captura en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y de Matías Ozorio, los principales acusados de planificar y ejecutar el triple femicidio narco en Florencio Varela, este lunes salió a la luz una imagen clave para la investigación que encabeza el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza. La foto, a la que accedió Infobae, fue tomada el 6 de septiembre y proviene de una cámara de seguridad privada ubicada frente a una vivienda en el barrio porteño de Flores. En ella se ve a Lara, vestida completamente de negro, caminando junto a “Pequeño J”, que llevaba una remera oscura, un jogging gris y zapatillas blancas.

La grabación muestra un encuentro entre “Pequeño J” y Lara Gutiérrez, de 15 años, ocurrido dos semanas antes de la masacre, en el que también participó un colaborador del presunto femicida, aún prófugo. Una testigo declaró que ese día Lara le pidió que la acompañara al barrio de Flores para reunirse con un hombre, ya que tenía miedo de ir sola. Según su relato, el plan original era salir desde una estación de servicio YPF en la rotonda de La Tablada, cerca de las 21, rumbo a Morón, pero el conocido de Lara —“Pequeño J”— le propuso cambiar el destino y verse en el boliche Staff, sobre avenida Rivadavia al 7100, en Flores.

No habría sido el único encuentro. Testigos afirmaron que días antes del crimen, Lara comentó a una amiga de La Tablada que un ciudadano peruano la había invitado a comer. A esa cita fue acompañada por otra de las víctimas, Morena Verdi. Ambas se reunieron con el hombre en un local de comidas rápidas del mismo barrio, donde, según la causa, él les regaló 200 dólares y no intentó tocarlas. La relación continuó, y la semana anterior al asesinato, este sujeto le obsequió a Lara un oso de peluche y un perfume.

El último contacto entre ambos habría ocurrido el viernes 19 de septiembre, día en que desaparecieron las tres adolescentes, cuando el hombre la habría llamado para coordinar un nuevo encuentro.