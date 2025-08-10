La investigación iniciada en agosto del año pasado ya está concluida y sin pruebas pendientes. El siguiente paso es el envío a juicio oral, proceso que el fiscal González ya comenzó tras el pedido de la querella, representada por el abogado Mauricio D’Alessandro, quien solicitó hace tres semanas que Fernández sea juzgado. Luego, la defensa del expresidente, liderada por Silvina Carreira, podrá presentar sus argumentos en contra. Una vez recibidas todas las posiciones, el juez Ercolini decidirá y enviará la causa a juicio oral, tras lo cual el expediente será sorteado entre los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py.

La causa surgió de una investigación por presunta corrupción durante el gobierno de Fernández. En esa pesquisa se peritó el celular de María Cantero, ex secretaria privada del expresidente, donde se encontró una comunicación con Yañez, en la que la ex primera dama enviaba fotos de moretones y relataba agresiones sufridas.

El juez Ercolini procesó a Fernández por golpear en al menos dos ocasiones a Yañez, causándole moretones en el brazo y el ojo derecho, y por coaccionarla para que no realizara la denuncia. Esta decisión fue ratificada en abril pasado por la Cámara Federal, cuyos jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah indicaron que “todo demuestra que la víctima estaba en una situación de desigualdad de poder, tanto dentro como fuera de la pareja, respecto a su agresor”. Además, señalaron que el aislamiento forzado en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos, donde Fernández era la máxima autoridad, afectó gravemente la salud de la víctima.