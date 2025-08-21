El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda quedó marcado por graves incidentes iniciados por la parcialidad visitante, que derivaron en una cacería de la barra disidente del Rojo contra los hinchas chilenos que permanecían en la tribuna. Ubicados en la Sur Alta, según informó la transmisión de DSports, los seguidores de la U violentaron un cuarto de limpieza, destrozaron baños, arrancaron butacas y con ese material, además de palos de escoba y botellas, agredieron a los simpatizantes locales de las bandejas inferiores durante todo el primer tiempo. También incendiaron asientos y arrojaron bombas de estruendo.

El segundo tiempo se retrasó tras múltiples avisos por altoparlantes y la intervención policial, que ordenó desalojar la tribuna: “Debido a los actos vandálicos la parcialidad visitante deberá abandonar la tribuna”, se anunció en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Aunque el partido se reanudó, a los dos minutos se detuvo nuevamente cuando algunos hinchas ingresaron al campo, heridos por los ataques de los chilenos. El árbitro Gustavo Tejera convocó a los capitanes y al jefe de seguridad; sin garantías, se decidió esperar 20 minutos. Pese a los gestos de los referentes visitantes pidiendo calma, la violencia no cesó.

Minutos después, mientras afuera se oían detonaciones y corridas, la barra disidente de Independiente irrumpió en la tribuna visitante y la situación escaló. Se vivió una verdadera cacería: hinchas de la U fueron rodeados, golpeados, desnudados y varios aparecieron ensangrentados o tendidos en los asientos; incluso uno cayó desde la tribuna. La suspensión fue inevitable. Muchos locales ingresaron al campo para resguardarse hasta la desconcentración. Según Aprevide, participaron 650 policías y más de 150 agentes privados, aunque en el sector visitante no se observó presencia de seguridad.

En julio, la Universidad de Chile había recibido un apercibimiento de Conmebol por el mal uso de banderas y porque sus hinchas treparon a estructuras prohibidas, sanción que resultó insuficiente. El partido terminó cancelado.

“Terrible, es increíble esto. No se puede creer. Siempre nos pasa algo. Es también un tema de organización: no pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente. Aquí hay problemas de todos. Esto se convirtió en un circo”, declaró Daniel Schapira, directivo de la U. “Nos van a prohibir ser visitantes. Es muy difícil el control. Vamos a ser sancionados, no hay duda. Van a ser sanciones duras. Siempre estamos viviendo lo mismo, es desesperante. Es un tema social, cultural; esto es mucho más que fútbol. Nos dieron 3.500 entradas y mira lo que pasa”, añadió.

Una hora y media después de la cancelación, más de 300 hinchas chilenos fueron detenidos en Puerto Madero. “Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La Justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, expresó el presidente chileno Gabriel Boric en X. “Y no, nada justifica un linchamiento. Nada”, remarcó.

“La policía va entregando información en la medida que la va teniendo, y lo que tenemos es que hay un herido grave”, confirmó José Antonio Viera Gallo, embajador de Chile en Argentina. //