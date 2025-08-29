Un hombre acusado de drogar y explotar sexualmente a mujeres fue arrestado recientemente por la policía bonaerense en Mar del Plata. La detención se realizó en el Complejo habitacional SOIP, donde se encontró al sospechoso y a una de sus víctimas cautiva: una joven de 23 años a la que filmaba durante los abusos y a quien había tatuado sus iniciales en las partes íntimas. La investigación comenzó el 11 de julio tras denuncias vecinales que señalaban que retenía a mujeres contra su voluntad en su domicilio.

El seguimiento permitió comprobar que el imputado, identificado como U.F., de 41 años, ejercía violencia, amenazas y coerción, además de suministrar drogas como método de sometimiento sobre tres mujeres adultas. El fiscal Emiliano Fortunato determinó que trasladaba a las víctimas en una Volkswagen Amarok a distintos domicilios, donde eran obligadas a prostituirse, quedándose con parte del dinero. Con pruebas como seguimientos encubiertos, testimonios y registros, la Justicia autorizó dos allanamientos y su detención. Tras negarse a declarar, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. El procedimiento, caratulado como explotación de la prostitución, estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, con participación del fiscal interviniente, y permitió rescatar a la joven de 23 años considerada la víctima principal.

Durante los allanamientos se incautaron un celular, dos balanzas de precisión, una notebook, un pendrive, un objeto sexual, una máquina de tatuajes con múltiples agujas y un cuadro perforado que habría sido usado para ocultar una cámara espía.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense intervino para asistir a las víctimas. Una de ellas relató que el detenido obligaba a la joven a prostituirse en distintos lugares y la marcó con tatuajes forzados: la letra “F” en la pelvis y las iniciales “F” y “U” en los glúteos, coincidentes con su nombre. La máquina secuestrada sería la utilizada. Además, se halló un pendrive con grabaciones pornográficas de la víctima y de otras mujeres. La joven recibe atención sanitaria y contención.

El detenido registra antecedentes: fue procesado por robo en 2000; en octubre de 2024 enfrentó cargos por abuso sexual agravado; en noviembre del mismo año fue acusado de robo y tenencia ilegal de arma de guerra; y en enero de 2025 fue imputado por lesiones leves contra una mujer.

La causa actual está en manos de la UFI de Intervención Temprana de la Familia y de Género, conducida por la fiscal Graciela Trill, con supervisión del Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Lucrecia Bustos, del Departamento Judicial Mar del Plata.