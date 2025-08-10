Más de diez perros maltratados fueron rescatados tras un allanamiento en la localidad rionegrina de General Fernández Oro, luego de denuncias vecinales. El operativo tuvo lugar en uno de los carretones del circo Dihany. Los animales, que estaban encerrados en un tráiler, atados con sogas al cuello y rodeados de excrementos, fueron trasladados para recibir atención veterinaria y se buscará un hogar para ellos.

El dueño del circo, Daniel Molina, afirmó que los perros pertenecían a un hombre mayor que vivía en un tráiler dentro del predio, un espacio al que el personal del circo no tenía acceso, por lo que desconocían las condiciones de los animales. Sin embargo, los vecinos cuestionaron que el circo tuviera habilitación pese a esta situación. La municipalidad aclaró que la Dirección de Comercio y Bromatología inspeccionó y autorizó la habilitación comercial del circo, verificando que cumpliera con las condiciones de seguridad, higiene y estructura.

No es la primera controversia que envuelve al circo: en mayo de 2024, durante una función en Caleta Olivia, un trapecista de 21 años cayó desde más de seis metros sin red ni arneses, sufriendo graves lesiones, entre ellas fractura cervical y daños pulmonares. La familia denunció la falta de ART y contrato formal, iniciando acciones legales para que el circo cubriera los gastos médicos.