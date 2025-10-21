Operativo masivo en Chubut: utilizan drones, perros y voluntarios para hallar a dos jubilados que están desaparecidos

A diez días de la denuncia por la desaparición de Juana Inés Moraes, de 69 años, y Pedro Alberto Kreder, de 79, continúa un extenso operativo en Chubut para encontrarlos. Drones, perros y vecinos voluntarios participan en la búsqueda de la pareja de jubilados, que fue vista por última vez en la zona donde se halló su vehículo.

Tras la denuncia, la policía de Chubut encontró la camioneta en la que viajaban completamente vacía y cerrada, sin las llaves dentro. Moraes y Kreder habían planeado pasar un fin de semana en Camarones, pero nunca llegaron. El vehículo apareció en el “Cañadón de Visser”, enterrado en el barro, con señales de haber intentado salir sin éxito. Ante esto, los investigadores manejan como primera hipótesis que, al quedarse varados y sin señal, la pareja decidió abandonar el rodado y caminar en busca de ayuda, aunque podrían haber subestimado la distancia y las condiciones del terreno.

Amplio operativo de búsqueda en Chubut

Tras el hallazgo del vehículo, se desplegó un operativo que incluye drones de alta tecnología para zonas de difícil acceso y equipos con perros entrenados para rastreo y rescate. A la labor se sumaron voluntarios locales, algunos a pie y otros en camionetas 4x4, junto con familiares de los desaparecidos que participan activamente en las tareas.

También se inspeccionaron refugios de pescadores y áreas costeras cercanas a la estancia Willatoski, aunque hasta el momento no surgieron nuevos indicios.

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, supervisa las acciones junto al Ministerio Público Fiscal. Además, se activó el SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas) para reforzar el operativo a nivel nacional.