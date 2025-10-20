Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina (26), su expareja, y Mariel Zamudio (54), su ex suegra, fue trasladado desde la cárcel de Gualeguaychú, en Entre Ríos, a la ciudad de Córdoba, donde será indagado por el fiscal Gerardo Reyes. Laurta permanecía detenido en el penal entrerriano por el homicidio criminis causa de Martín Sebastián Palacio, el chofer que contrató para transportarlo desde Concordia a Rafaela, en Santa Fe.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba, Laurta llegará a la Unidad Judicial de Homicidios a las 9:45 del lunes, con la presencia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía Leonardo Gutiérrez y otras autoridades. Posteriormente, será alojado en el Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje. La semana pasada, la Justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el homicidio del remisero, medida ordenada por la jueza Gabriela Seró a pedido de la fiscal Daniela Montangie. Laurta se había negado a declarar previamente y fue sometido a exámenes mentales y médicos obligatorios.

Aunque el cuerpo hallado en Puerto Yarué aún no fue identificado oficialmente, los investigadores sospechan que se trata de Palacio, mientras continúan los rastrillajes para localizar el resto del cuerpo.

Durante sus traslados, Laurta profirió declaraciones a la prensa para justificar los crímenes, diciendo: “Yo fui a rescatar a mi hijo”, “Todo fue por justicia” y “hay que venerarlo, es un mártir”.

La investigación incorporó un video que muestra un viaje en colectivo que Laurta realizó el 4 de octubre, una semana antes de los crímenes, considerado por la Justicia como parte de la planificación del asesinato de su expareja y su ex suegra. Tras cruzar desde Salto a Puerto Yeruá, ocultó una canoa y continuó en colectivo hasta Concordia, donde contactó a Martín Palacio y le ofreció más de un millón de pesos por el viaje a Rafaela.

El 7 de octubre, Laurta fue registrado por cámaras subiendo al auto de Palacio con un bolso y una mochila, pero cambió la ruta y llevó al chofer a zonas rurales hasta que los celulares de Palacio dejaron de funcionar a las 23 horas. El 8 de octubre, el Corolla blanco fue visto en San Salvador con Laurta solo. Los cuerpos de Giardina y Zamudio fueron hallados el sábado por la tarde, activándose de inmediato la Alerta Sofía por el posible secuestro del menor.

El domingo 12 de octubre, la Policía de Entre Ríos informó a sus pares de Córdoba sobre la localización del celular de Laurta en Gualeguaychú, y a las 14:02 fue detenido en el Hotel Berlín junto al niño, resguardado por las autoridades de minoridad. En la habitación se halló la billetera de Palacio, y según el personal del hotel, Laurta había solicitado un remis para ir a Colón.