Pablo Laurta, el detenido acusado del doble femicidio, del crimen del remisero y el secuestro de su hijo, se negó a declarar frente a la fiscal Daniela Montangie, informaron fuentes del caso.

En esta oportunidad, Laurta iba a declarar por el homicidio de Martín Sebastián Palacio, el remisero que lo iba a trasladar desde Concordia a Córdoba, pero, aun así, se confirmó que, por pedido de su abogado oficial, no presto testimonio ante la fiscal. El acusado ingresó a la Fiscalía de Concordia cerca de las 9.30 y hasta las 13.00 estuvo reunido con su abogado: “Se creyó que por el tiempo que transcurrió estaba declarando, pero finalmente se negó”.

Ahora, la incógnita es saber si su traslado a Córdoba, para ser indagado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, se retrasa o no, debido a que su defensor habría pedido tener conocimiento del expediente por completo.

Siguen los rastrillajes para encontrar las otras partes del cuerpo hallado Los rastrillajes en Entre Ríos para encontrar las otras partes del cuerpo hallado en la tarde del lunes, continúan este miércoles. Los operativos se realizan debido a que el cuerpo encontrado estaba desmembrado y descuartizado, y solo se encontró en el lugar el torso.

Ahora, ante la falta de las otras partes, desde este martes siguieron llevando a cabo rastrillajes, los últimos en General Campos: “Están ampliando la búsqueda”.