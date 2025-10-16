Pablo Laurta, acusado de doble femicidio y del asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio, declaró que buscaba rescatar a su hijo “de una red de trata”.

Las palabras de Laurta se dieron al finalizar la audiencia en la que se le dictó prisión preventiva por 120 días en Entre Ríos. “Fui a rescatar a mi hijo de una red de trata”, se lo escuchó decir al fundador de “Varones Unidos”, mientras era escoltado por policías en la Fiscalía de Concordia. El medio Tele5 Digital registró el video.

Tras ser imputado por homicidio criminis causa en Entre Ríos, se espera que este jueves por la tarde sea trasladado a Córdoba para enfrentar la acusación por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio. El acusado había sido detenido en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, Entre Ríos, y estaba organizando su traslado en taxi hacia Uruguay.

“Todo fue por justicia” Laurta ya se había manifestado tras su arresto, declarando que “todo fue por justicia” durante su traslado, sin dar más detalles.

El miércoles, el uruguayo fue trasladado de Gualeguaychú a Concordia para ser imputado e indagado por la desaparición y muerte de Martín Palacio, el chofer que lo llevó antes del doble femicidio. Al salir de Gualeguaychú, reiteró ante la prensa: “todo fue por justicia”.

Las declaraciones fueron recogidas por Canal 9 Litoral, luego de que un cronista le preguntara sobre lo sucedido con Palacio. Laurta repitió la frase en dos ocasiones.