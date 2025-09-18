Una violenta pelea entre jóvenes registrada este jueves a la madrugada a la salida de un boliche en Palermo dejó como saldo dos heridos de arma blanca, caos y manchas de sangre en la vereda. Las víctimas, que sufrieron lesiones cortopunzantes, fueron trasladadas de urgencia al hospital Fernández.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Infobae, el hecho ocurrió en el boliche Ink, ubicado en avenida Niceto Vega al 5600, entre Bonpland y Fitz Roy. Según trascendió, la disputa comenzó dentro del local luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a otro chico, lo que derivó en la pelea que continuó en la calle.

“Fue una riña entre unas 10 personas. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26 años. Uno con herida de arma blanca en el rostro, que fue estabilizado en el lugar y derivado al Fernández. El otro, con múltiples heridas cortantes, también fue llevado al Fernández”, explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con TN.

El video difundido muestra la brutalidad del enfrentamiento entre las bandas, cuando aún era de noche y algunos autos circulaban por Niceto Vega. En medio de la riña, un joven fue arrojado al asfalto y golpeado a puños y patadas pese a estar indefenso en el suelo.

Como resultado del operativo, la Policía de la Ciudad demoró a cinco sospechosos vinculados al robo de la cadenita —cuatro hombres y una mujer—, quienes fueron identificados por la víctima del hurto.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte, que evaluará las medidas a tomar una vez que se conozca el estado de salud de los dos jóvenes hospitalizados.