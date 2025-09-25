Este miércoles, la Villa Zavaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, se llenó de efectivos bonaerenses con una misión clara: dar con “Pequeño J”, señalado como el jefe narco que habría ordenado el secuestro, mutilación y asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). Los uniformados allanaron dos lugares: una parrilla y un departamento en un tercer piso, donde, según fuentes citadas por Infobae, el líder criminal habría estado minutos antes de la llegada policial.

En los documentos de los agentes figuraban los nombres M.A.O. y “Pequeño J”, también apodado “Julito”. Fue identificado como Julio Valverde o Julio Noguera, de 23 años, de nacionalidad peruana y prófugo con pedido de captura. Lo describen como “sanguinario” y creen que contrató sicarios para ejecutar un crimen planificado tras un supuesto robo de dinero y cocaína, incluso organizando una transmisión en vivo en un grupo cerrado de redes sociales como mensaje intimidatorio.

Fuentes vinculadas a los clanes de la Villa 1-11-14 y de la Villa Zavaleta aseguraron no registrar actividad de este narco en esas zonas. La Policía de la Ciudad, que conoce al detalle las bandas locales tras el retiro de las fuerzas federales, tampoco tiene registros de “Pequeño J”. Lo mismo ocurre con los federales, que sí han seguido a Marco Antonio González, alias “Marcos”, otro narco peruano con presencia parcial pese a haber sido expulsado a su país. Sin embargo, admiten que existen agrupaciones peruanas de difícil acceso y sospechan que el prófugo podría moverse entre el Bajo Flores, Barracas y el sur del conurbano, donde se produjo la masacre.

En paralelo, el fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá, pidió apoyo a la PROCUNAR, encabezada por Diego Iglesias, y a la fiscal Cecilia Amil, de la unidad especializada en delitos de narcotráfico en la Ciudad. Por ahora, no hay causas que relacionen a los cuatro arrestados en Florencio Varela, aunque se cree que uno de ellos sería familiar de “Pequeño J”. Serán investigados como partícipes necesarios de los homicidios. En cambio, los demorados en la Villa Zavaleta no tendrían vínculos con el caso.

También surgió una línea investigativa que apunta a “Los Cabral”, un clan golpeado en julio con la captura de sus líderes. No obstante, se remarca que este grupo está compuesto por argentinos y no por peruanos.

El viernes por la noche, Lara, Brenda y Morena subieron a una Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada rumbo a una fiesta que nunca existió. Sus cuerpos fueron hallados este miércoles enterrados en una vivienda de Florencio Varela. //