El caso por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma un nuevo episodio con la incorporación del abogado Ignacio Rada Schultze, quien asumirá la defensa de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo e imputado en la investigación. Especialista en derecho penal económico, Rada Schultze se enfrenta al desafío de desmontar una pesquisa que comienza a tomar forma. Spagnuolo es investigado a partir de audios filtrados en los que detalla un supuesto sistema de sobornos a funcionarios a cambio de contratos estatales con una droguería.

Nacido en 1981, Rada Schultze es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2006, con especialización en Derecho Penal y actualmente cursa una maestría en esa materia. También colabora en la cátedra de “Elementos de Derecho Penal” en la UBA, dirigida por el Dr. Mario Villar.

Su experiencia combina funciones en el sector público y privado. Fue Director de Mediación de Conflictos en el Ministerio de Seguridad bonaerense y trabajó en firmas como Baker & McKenzie y el Estudio Aráoz de Lamadrid, hasta incorporarse en 2013 al Estudio Jurídico Aranguren, donde continúa ejerciendo.

En paralelo, tuvo participación sindical como paritario de la Federación de Obreros Mosaistas y Afines de la República Argentina (FOMARA). Ha intervenido en causas resonantes vinculadas a corrupción y delitos económicos, como la Causa Austral Construcciones, donde defendió a Luciano Donaire y Julio Enrique Mendoza, acusados por la apropiación indebida de fondos de la seguridad social en empresas ligadas a Lázaro Báez.

Asimismo, en diciembre de 2019 representó a un imputado en la investigación sobre irregularidades en el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).