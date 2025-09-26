Sentenciaron a cadena perpetua al hermano de Ayrton Costa por el asesinato de Agustina Aguilar

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de Quilmes dictó este viernes la pena de prisión perpetua contra Carlos Costa, hermano del jugador de Boca Juniors Ayrton Costa, por el femicidio de Agustina Aguilar. La sentencia fue emitida por los jueces Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni, quienes concluyeron que Costa asfixió a la víctima, de 21 años, con quien tenía una relación sentimental. Asimismo, rechazaron la versión de la defensa que intentó sostener la hipótesis de una sobredosis y atribuyó las marcas en el cuerpo de la joven a convulsiones.

El acusado fue condenado por homicidio agravado por violencia de género y por el vínculo afectivo. Durante la audiencia, Ayrton Costa declaró de manera remota en apoyo a la postura defensiva y cuestionó la autopsia oficial, aunque el tribunal consideró insuficientes esos argumentos. El proceso comenzó el 8 de septiembre y contó con declaraciones claves de la familia de Agustina, que relató episodios de amenazas y maltratos que ella padecía. El hecho ocurrió el 7 de octubre de 2023 en un departamento de Sargento Cabral al 700, en Bernal. Las pericias revelaron la presencia de alcohol y drogas en el lugar, lo que representaba un incumplimiento de las restricciones impuestas a Carlos Costa, quien había recuperado la libertad condicional solo diez días antes del crimen, tras una condena por siete robos. Según lo que declaró a la policía el día de la muerte de la joven, ambos consumieron “bebidas alcohólicas y cocaína” y ella “empezó a convulsionar”, por lo que intentó reanimarla aplicándole maniobras de RCP.

El imputado presentaba arañazos en el cuello, que explicó como consecuencia de sus intentos de reanimación. Sin embargo, la autopsia determinó que la causa de muerte fue un “paro cardiorrespiratorio no traumático” con una “insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia respiratoria aguda”. Una fuente judicial indicó que “no presentaba lesiones de consideración, solo algunas marcas”, aunque los signos compatibles con asfixia llevaron a cambiar la carátula a “homicidio agravado por el vínculo”.

Ayrton Costa también quedó involucrado en la investigación y, en un inicio, fue investigado por presunto encubrimiento. En ese entonces, el padre de la víctima declaró: “Él y su hermano, Ayrton, que juega en Primera, es cómplice junto con él y su familia. Ellos limpiaron todo, un amigo nuestro entró y vio cómo habían limpiado todo”. Además, afirmó que su hija había denunciado a su pareja desde 2020, cuando este se encontraba detenido. “La hostigaba”, señaló. “Era una relación extremadamente tóxica. Había denuncias previas por violencia de género en fueros de familia y penal”.

Durante el avance de la causa, Ayrton Costa obtuvo el aval legal para concretar su transferencia a mediados de 2024 al Royal Antwerp de Bélgica por unos 2,5 millones de dólares. Tras su paso por Europa en la segunda mitad de ese año, Boca Juniors abonó cerca de 3,5 millones de dólares para incorporarlo.