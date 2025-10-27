Tragedia en Misiones: impactante audio del conductor del automóvil minutos antes de morir en el choque con un micro
Un colectivo de larga distancia con alrededor de 50 pasajeros colisionó de frente con un Ford Focus que iba en sentido contrario en Misiones. Tras el impacto, el colectivo perdió el control y cayó a un arroyo.
Durante la investigación, se conoció un audio enviado por el conductor del auto antes del impacto. “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, habría dicho Rafael Ortiz, de 34 años.
El teléfono del conductor fue entregado a la Justicia y será peritado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC). Además, se aguardan los resultados del examen de alcoholemia para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol.
Tragedia en Misiones: nueve fallecidos y decenas de heridos
El siniestro dejó un saldo de nueve personas fallecidas y al menos 29 heridos, de entre 5 y 67 años, que fueron asistidos en los hospitales de Oberá y Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados al Hospital Madariaga de Posadas debido a la gravedad de sus lesiones.
Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.