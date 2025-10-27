Un micro de larga distancia con unos 50 pasajeros en Misiones chocó de frente contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario, perdió el control y terminó cayendo a un arroyo.

Durante la investigación, se conoció un audio enviado por el conductor del auto antes del impacto. “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, habría dicho Rafael Ortiz, de 34 años.

El teléfono del conductor fue entregado a la Justicia y será peritado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC). Además, se aguardan los resultados del examen de alcoholemia para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol.

Tragedia en Misiones: nueve fallecidos y decenas de heridos

El siniestro dejó un saldo de nueve personas fallecidas y al menos 29 heridos, de entre 5 y 67 años, que fueron asistidos en los hospitales de Oberá y Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados al Hospital Madariaga de Posadas debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.