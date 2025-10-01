La Policía local detuvo primero a Matías Ozorio en un centro comercial de Lima gracias a un insólito detalle en su vestimenta. A partir de su identificación se logró dar con Tony Janzen Valverde Victoriano, el prófugo más buscado. Las tareas de inteligencia para atrapar a “Pequeño J” y a su mano derecha comenzaron el mismo día en que se hallaron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda de Florencio Varela.

La Policía Bonaerense empezó a recolectar datos clave tras las primeras cuatro detenciones. La mayoría de los acusados desconocía el verdadero nombre de Tony Janzen Valverde Victoriano. Magalí Celeste González Guerrero, dueña de la llamada “casa del horror” y pareja de Villanueva, fue quien brindó la información decisiva. La joven de 28 años aportó direcciones, detalles y datos sobre el triple crimen que habría sido grabado por su esposo, uno de los hombres más cercanos a “Pequeño J”.

Así, el viernes 26 de septiembre se allanó la vivienda de una mujer vinculada sentimentalmente con “Pequeño J”. “Llegamos tres horas después de que se había ido del lugar, casi lo agarramos”, declaró a TN Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense.

Ese procedimiento permitió que la Policía Bonaerense obtuviera el teléfono de Valverde Victoriano. “Empezamos a tener su ubicación a través de las antenas, pudimos ubicarlo y seguirlo”, relató Alonso. Los investigadores determinaron que “Pequeño J” utilizaba tres celulares y comenzaron a interceptar las comunicaciones con su entorno. Así descubrieron que ese mismo viernes había salido del país por la frontera con Bolivia.

En territorio boliviano se perdió el rastro de sus teléfonos, pero la Policía local desplegó tareas de inteligencia y detectó que “Pequeño J” planeaba un encuentro con Matías Ozorio.

Según informó TN, la reunión entre ambos líderes estaba prevista para este martes en Plaza Norte, uno de los centros comerciales más concurridos de Lima. Desde allí planeaban fugarse a Trujillo, ciudad natal de Valverde Victoriano.

Para dar con “Pequeño J” fue clave detener primero a su mano derecha, Matías Ozorio. De acuerdo con fuentes policiales de Perú, el argentino —que será extraditado en las próximas horas— había ingresado al país el jueves anterior.

“Cuando establecimos que Ozorio estaba en el país, identificamos que se comunicaba constantemente a la Argentina. Coordinó encontrarse con Pequeño J en Plaza Norte”, explicó a TN el jefe de Inteligencia antidrogas de Perú, Percy Pizarro.

Plaza Norte, ubicado sobre una de las principales avenidas de Lima, fue elegido por los narcos para pasar desapercibidos entre la multitud. Pizarro señaló que el despliegue de inteligencia se había iniciado dos días antes y que la clave para identificar a Ozorio fue un detalle en su ropa.

“Como no llevaba teléfono ni equipos tecnológicos, era difícil ubicarlo. Pero tenía puesta una chalina, algo que no es habitual por esta zona", detalló el Coronel.

Gracias a ese detalle llamativo, Ozorio fue arrestado y su celular sirvió para tender una trampa a “Pequeño J”, que ya estaba en camino a Lima.

El jefe de Inteligencia Antidrogas de Perú precisó que los criminales “se iban a juntar e iban a ir a Trujillo, donde iban a tener el apoyo de sus familiares y se iban a ocultar”.

La Policía peruana ya recibió la orden de extradición sobre Ozorio y avanza en el operativo correspondiente