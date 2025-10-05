La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, mantiene aún a tres sospechosos prófugos y se calcula que en los homicidios participaron, de manera directa o indirecta, al menos 15 personas.

Así lo confirmaron fuentes judiciales y policiales a la Agencia Noticias Argentinas , quienes además indicaron que Matías Ozorio “ya estaba en la casa del horror cuando llegaron las chicas”. Según precisaron los voceros, todavía falta detener a tres sospechosos: dos que se encontraban en la Chevrolet Tracker junto a las víctimas y otro que viajaba con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en el Volkswagen Golf.

El acompañante de este último vehículo fue identificado por la propia Benítez como un amigo llamado Diego. Aunque no se dieron más detalles sobre su identidad, los investigadores también lo relacionan con una red de narcotráfico. Asimismo, señalaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, se trasladó “en otro vehículo” y podría haber estado presente en la denominada casa del horror de Florencio Varela. “Lo que sí está confirmado es que Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar. Por ahora tenemos nueve detenidos, hay tres más por atrapar, pero acá van a caer en total al menos 15 personas”, detalló la fuente, lo que implica que aún restan capturar a seis individuos.

En cuanto a la principal hipótesis del caso, las autoridades sostienen la teoría de una “venganza narco”, aunque aclararon que la implicada de manera directa no habría sido Lara, sino otra de las víctimas.

“Al parecer, presionada por alguien, pasó el dato de la cocaína y una banda ‘mexicaneó’ al grupo de Valverde Victoriano”, indicó el vocero.