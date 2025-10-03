De la desaparición de Brenda, Morena y Lara al ensañamiento: la cronología del triple crimen de Florencio Varela. Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J, fue extraditado a la Argentina. Matías Agustín Ozorio ya está en el país tras arribar el jueves por la noche luego de ser detenido en Perú. Involucrado en el triple femicidio de Florencio Varela, su declaración este viernes será clave para el avance de la causa.

Además de la indagatoria a cargo del fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, se procederá a la apertura de los teléfonos celulares de los detenidos.