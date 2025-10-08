Triple femicidio narco: la madre de Morena declaró, sostuvo que se trató de un ajuste de cuentas y solicitó custodia federal

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI Temática Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, tomó este martes la declaración de Sabrina del Castillo, madre de Morena Verdi (20), una de las víctimas del triple femicidio narco de Florencio Varela.

Antes de comenzar a hablar sobre el posible móvil del crimen, la mujer pidió “una consigna policial de índole federal” para custodiar su vivienda y las de sus padres, debido a las amenazas que ella y su familia recibieron tras reclamar justicia por su hija y su sobrina, Brenda del Castillo (20).

Las dos primas fueron secuestradas el 19 de septiembre junto a Lara Gutiérrez (15), y sus cuerpos aparecieron cinco días después en una vivienda de Florencio Varela.

Durante su testimonio, la mujer identificó a uno de los hombres que aparece junto a Lara en una grabación de seguridad como “Gordo Dylan”, y mencionó que vive en Claypole. En el video también se observa a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, sindicado como el autor intelectual del crimen. Ese encuentro ocurrió el 6 de septiembre, dos semanas antes de los asesinatos.

Del Castillo también mencionó disputas entre bandas narco en los monoblocks de Ciudad Evita, donde viven, y apuntó a un conflicto entre una agrupación conocida como “los bolivianos del 19” y otra compuesta por ciudadanos peruanos. En ese contexto, sostuvo que se trató de un “narco femicidio”, ya que Lara tenía los dedos de las manos cortados, lo que —según su versión— podría deberse a que “tocó algo que no tenía que tocar”.

La mujer aseguró que, según sus averiguaciones, Lara habría visto a una persona “moviendo droga” y luego se lo contó a un novio o exnovio, quien la habría enviado nuevamente con ese mismo hombre “para que lo duerma y así poder entrar al lugar y robar la droga”.