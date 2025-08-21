De acuerdo con testigos del hecho y un video difundido por Bardeo News, el dirigente del gr

emio de Farmacéuticos y Bioquímicos esperó al comunicador en la calle Mansilla para insultarlo y agredirlo. Además de su rol sindical, Peretta se lanzó este año a la política: fue candidato a legislador porteño en mayo y terminó último con el 0,13% de los votos (2082 sufragios), entre 17 listas presentadas. Ahora volvió a postularse para las elecciones nacionales de octubre. Feinmann es el periodista más escuchado del país. Su ciclo “Alguien tiene que decirlo” supera el 40% de share en Ibope y lidera desde 2022. En televisión, encabeza cada tarde en A24 una de las emisiones periodísticas más relevantes. Según lo publicado en redes sociales, Peretta se presentó en la puerta de Radio Mitre para cuestionar críticas del periodista y exigirle disculpas, aunque en el video se lo ve con una actitud violenta y desafiante, pese a su escaso respaldo electoral. El incidente no escaló gracias a la intervención del economista Guillermo “Willy” Laborda, integrante del programa de Feinmann, y de una oficial de la Policía de la Ciudad presente en el lugar. El vocero presidencial Manuel Adorni expresó su apoyo al conductor: “Mi total solidaridad con Eduardo Feinmann, quien fue agredido a la salida de su programa de radio por algún energúmeno que seguramente sólo entiende las prácticas violentas como único método de expresión”.

No es la primera vez que Peretta protagoniza un episodio violento en la vía pública. En marzo de 2022 fue grabado mientras insultaba y golpeaba a Gustavo Jorge Gallo, abogado de la Asociación de Distribuidoras de Especialidades Medicinales (ADEM), quien en la denuncia policial aseguró que el agresor “le propinó diversas patadas en el cuerpo y en la cara, así como también golpes de puño, provocándole lesiones en la zona de la nariz” y que incluso lo empujó para que “ruede por las escaleras”.