Un robo poco común tuvo lugar en una vivienda de la calle 474 entre 138 y 139, en Gorina, La Plata. Durante el hecho, un delincuente, al intentar escapar, lanzó un televisor contra el propietario, destruyéndolo y generando caos dentro de la casa. Además, aprovechó para comerse las empanadas que encontró en la heladera. Según informaron fuentes policiales al medio 0221, el episodio ocurrió cuando el dueño, un hombre de 58 años, llegó a su domicilio junto a su esposa. Al descender del vehículo, escucharon los ladridos de sus perros y la alarma activada, indicios de la presencia del intruso.

Al acercarse, el propietario vio por una puerta a un hombre intentando retirar el televisor de la pared. Ante esto, gritó y se produjo una persecución dentro del hogar. El delincuente reaccionó violentamente: arrojó el televisor que impactó en la pierna del dueño y se rompió contra el suelo. La víctima sufrió una lesión leve que no requirió atención médica. Tras el forcejeo, el ladrón escapó por la calle 138, dejando la vivienda desordenada. Posteriormente, se constató la falta de una notebook y otros objetos de valor.

Durante la inspección, se notó un detalle insólito: el intruso comió empanadas de la heladera, dejando restos esparcidos en la cocina. La Fiscalía de turno de La Plata intervino de inmediato y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda, actualmente en peritaje para identificar al responsable y reconstruir los hechos. La Policía Científica relevó huellas y rastros en el lugar.

Hasta el momento no hubo detenciones, aunque la Policía Bonaerense reforzó los patrullajes preventivos en la zona ante la preocupación de los vecinos.